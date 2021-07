🎥 Dit is het nieuwe thuisshirt van KRC Genk

Bekerwinnaar Racing Genk stelde maandag via haar officiƫle kanalen het nieuwe thuistenue voor. Het motto in de aankondigingsvideo: "Made for you, made by you".

Vorig seizoen kozen de Limburgers nog voor een geheel blauw tenue, dat is dit seizoen anders. Het was aanvoerder Bryan Heynen die het nieuwe tenue in een filmpje mocht presenteren. Opvallend daarbij is de witte broek. Geslaagd of niet? Laat uw innerlijke Jani Kazaltsis maar eens los. Ons nieuw thuistenue. Voor én door onze supporters. #mijnploeg #madebyyou pic.twitter.com/S1IDGw4cbp — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 5, 2021