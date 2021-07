Dit is ons 'Team van de Speeldag' van de kwartfinales van het EK

Ook op het EK gaan we elke speeldag opnieuw op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we Donnarumma, die onder meer Lukaku en De Bruyne toch wel van een doelpunt wist te houden op weg naar de halve finales. Verdediging Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Maguire en Shaw stonden als een huis achterin bij Engeland én zorgden ook aanvallend voor vuurwerk, Kjaer was opnieuw dé voortrekker van de Denen. Middenveld Soucek was het lichtpuntje van Tsjechië, Pedri het lichtpunt bij de Spanjaarden, Delaney heel sterk bij Denemarken en Sterling van grote waarde bij Engeland. Aanval We nemen afscheid van de Rode Duivels met een nominatie voor Jérémy Doku. De scorende Insigne en de twee keer scorende Kane kunnen ook niet ontbreken uiteraard. Dat levert dan onderstaand elftal op: