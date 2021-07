Concurrentie voor Sandy Walsh bij KV Mechelen: "We kunnen elkaar beter maken"

KV Mechelen haalde met Iebe Swers een nieuwe rechtsachter als vervanger voor Issa Kabore. Swers maakte indruk bij Seraing in 1B en Wouter Vrancken kent hem goed. Maar kan hij ook Sandy Walsh uit de ploeg spelen?

Swers koos voor KVM, want er waren nog andere ploegen - Zulte Waregem werd genoemd - in de running. "Ik zat vorig seizoen in mijn laatste contractjaar en er namen verschillende ploegen contact op - dewelke zeg ik liever niet. Ook Seraing wilde me langer houden. Maar mijn voorkeur ging uit naar KV Mechelen. Dit is een mooie stap in mijn carrière. Na de promotiematchen tegen Waasland-Beveren is alles in een stroomversnelling gekomen", zegt Swers in HLN.

Maar met Sandy Walsh heeft hij een te duchten concurrent. “Dat klopt. Maar concurrentie moet er zijn, hé. Sandy en ik kunnen elkaar beter maken. Ik kijk ernaar uit om de concurrentie aan te gaan.”