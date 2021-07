Grote lof voor nieuwste aanwinst van AA Gent: "Hem zien verdedigen is als kijken naar kunst"

AA Gent heeft 3,5 miljoen euro neergeteld voor Joseph Okumu. De 24-jarige Keniaan moet het probleem in de verdediging van de Buffalo's gaan oplossen. Hij wordt alvast heel hard aangeprezen door zijn ex-ploegmaat Sivert Nilsen.

Okumu is de duurste zomertransfer van Gent tot nu toe, maar daar is Nilsen - sinds een half jaar aan de slag bij Waasland-Beveren - niet door verrast. "Mocht ik een scout zijn, dan zou ik zeggen: Koop Okumu. Niet twijfelen", zegt Nilsen, die nog met hem aan de slag was bij Elfsborg, in Het Nieuwsblad.

“Joseph is een goeie, nederige gast, maar ook een leider achterin. Hij is ongelooflijk snel, waardoor de ploeg met hem zonder problemen hoog druk kan zetten. Ik kan me niet inbeelden dat er iemand is in de Belgische competitie die hem eraf kan lopen. Meer nog, de manier waarop hij over het veld beweegt en hoe hij verdedigt, oogt zo natuurlijk. Hij lijkt te zweven. Voor mij is hem zien verdedigen als kijken naar kunst."