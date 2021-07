Oefenwedstrijden: Union doet de netten liefst zes keer trillen tegen 1B-club, Kortrijk verliest van Valenciennes

De 1A-ploegen zijn in volle voorbereiding op de start van de nieuwe competitie. Union en Kortrijk hebben alweer een oefenpartij achter de rug. Het waren vooral de Unionisten die plezier hadden: zij vonden maar liefst zes keer de weg naar doel tegen Deinze. Kortrijk verloor van Valenciennes.

Vooraleer te vertrekken op stage, speelde Kortrijk dus nog een vriendschappelijke partij achter gesloten deuren. Boutoutaou bracht Valenciennes op voorsprong en dat was meteen ook het beslissende doelpunt in deze wedstrijd. Het bleef dus 0-1 voor de ploeg uit de Ligue 2. De VAR werd in dit oefenduel overigens ook uitgetest.

Meer doelpunten vielen er in Union - Deinze. Tarfi en De Belder bezorgden Deinze tweemaal een voorsprong. Tussendoor viel er een owngoal te noteren. Via Vanzeir en Lynen ging het van 1-2 naar 3-2. Union was nu helemaal onder stoom gekomen en zou nog enkele keren weten te scoren. Undav zorgde van op de stip voor 4-2.

Debuut Avenatti

Hiermee was de kous nog niet af, want Vanzeir scoorde nog een tweede maal en Kasper Nielsen legde de eindstand vast: 6-2. Bij Union maakte Avenatti zijn eerste speelminuten.