🎥 Explosie aan vreugde in Rome na bereiken finale EK

Het was wachten op strafschoppen om te weten wie de finale zou gaan halen, maar uiteindelijk werd het dan toch Italië.

Ook in de fanzone in Rome leverde dat een ongeziene explosie aan vreugde op. Duizenden fans zaten er samen.

Na de finale van het EK 2012 is het een nieuwe kans voor de Squadra om een prijs te pakken op een Europees kampioenschap. Toen werd van Spanje verloren.

🇮🇹 FINALE! 🎉🎉🎉



The Fan Zone in Rome goes crazy! 🤪#EURO2020 pic.twitter.com/FYX2EZr8H4