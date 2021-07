Mag Eriksen in de Serie A blijven spelen? Nieuwe Inter-trainer Inzaghi rekent vol op hem: "Verwachten hem met open armen"

Mag Christian Eriksen in de Serie A blijven spelen? Daar is immers twijfel over omwille van de regelgeving in Italië. Inter-trainer Simone Inzaghi sprak alvast zijn steun uit en rekent op de Deen.

Het hartfalen van Eriksen is genoegzaam bekend. Intussen is hij in orde en is er een defibrilator in zijn lichaam geplaatst. Het enige probleem is dat het in de Serie A verboden is om met dergelijk toestel in je lichaam een contactsport te beoefenen. In België bestaat die regel niet.

Nieuwe Inter-trainer Simone Inzaghi wil daar alvast niet van horen en wil de Deense middenvelder blijven gebruiken. "Ik heb met hem gesproken vóór het EK, sinds het incident hebben we nog niet met elkaar gesproken. Vanaf het moment dat ik ben aangesteld, rekende ik op hem. Christian krijgt nu uitgebreid de tijd om terug te keren, de club helpt hem waar mogelijk. Hij moet nu vooral zijn rust nemen en wij wachten hier op hem, met open armen."