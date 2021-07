Refaelov geeft zijn versie van vertrek bij Antwerp: "Gheysens zei: 'Lior, ik wil dat je blijft tot het einde van je carrière'"

Lior Refaelov voelt zich in zijn nopjes tussen al dat jong geweld van Anderlecht. De 35-jarige middenvelder kwam op zijn eerste persmoment bij paars-wit nog één keer terug op zijn vertrek bij Antwerp: "Ik hoorde niemand na mijn Gouden Schoen."

Refaelov kreeg verwijten uit Antwerp, maar schetst nu zijn versie van het verhaal. "In januari won ik de Gouden Schoen, de mooiste individuele trofee in België. We hadden een fantastische avond - ik, mijn vrouw, Paul (Gheysens, red.), Luciano (D'Onofrio, red.), Sven (Jaecques, red.), ... De sfeer was uitgelaten, we waren aan het vieren, Paul en zijn vrouw zaten naast mij. Paul sprak de woorden: 'Lior, ik zou willen dat je tot het einde van je carrière bij Antwerp blijft. En ook nadien moet je deel blijven uitmaken van de familie'", vertelt hij in HLN.

"Ik verwachtte de dagen nadien evenwel geen aanbod, want in het weekend was er de moeilijke verplaatsing naar Gent. We wonnen met 0-1, na wat voor mij de slechtste voorbereiding ooit was - ik heb in aanloop naar die match bijna niet geslapen. (lacht) Eenmaal die wedstrijd erop zat, dacht ik dat we snel rond de tafel zouden gaan zitten en dat we sowieso een akkoord zouden vinden. Dat gebeurde evenwel niet, ik hoorde niemand. Nochtans was mijn manager in februari en in maart van Israël naar Antwerpen gekomen, maar een voorstel kwam er niet. Dat deed mij besluiten: 'Het gaat hier níet gebeuren.'"