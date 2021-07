Standard is verlost van transferban en wil meteen de geldbeugel opentrekken voor Noorse winger

Standard kan eindelijk opgelucht ademhalen nadat de Licentiecommissie de Luikenaars opnieuw groen licht gaf op de transfermarkt. De Rouches zijn vast van plan zich nog te versterken.

Wordt de Noor Aron Dönnum de volgende offensieve versterking van Standard? Niet onmogelijk als we de informatie van Eurosport Norvège mogen geloven. Volgens het medium hebben de Luikenaars een bod gedaan van iets minder dan twee miljoen euro om de winger los te weken bij Valerenga, de nummer drie in de Noorse competitie.

Aron Dönnum is 23 en was al goed voor vier doelpunten en twee assists in acht matchen in het hudige seizoen. Hij vergaarde ook al twee caps voor de Noorse nationale ploeg. Na drie jaar bij Valerenga heeft de flankspeler alvast zin in een nieuw avontuur.

"Ik ben zeer vereerd met het voorstel en vind het een goede opportuniteit, die ik wil grijpen. Maar ik wil dat alles correct verloopt en dat mijn club krijgt wat ze verdient."