OFFICIEEL: Voormalige winger van Club Brugge gaat naar Birmingham City

De nog steeds maar 21 jarige vleugelaanvaller, Tahith Chong, staat voor een nieuw avontuur. Vandaag maakte Birmingham bekend dat ze de Nederlander huren voor de rest van het seizoen.

Chong kwam vorig seizoen nog uit voor landskampioen Club Brugge. De speler liet met momenten vlagen van zijn talent zien maar kon niet helemaal overtuigen. Club Brugge ging alvast niet overstag om hem definitief aan zich te binden.

Bij Club Brugge kwam het voormalige jeugdproduct van Feyenoord tot 13 wedstrijden waarin hij éénmaal kon scoren en vijf assist gaf.

OFFICIAL: Birmingham have signed winger Tahith Chong from Manchester United on a season-long loan. pic.twitter.com/ezwtsyDDjl