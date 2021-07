Lukt het Messi eindelijk om een trofee te pakken met Argentinië? "Hij blijft hoe dan ook de beste speler aller tijden"

Lionel Messi en Argentinië hebben zaterdagnacht afspraak met de geschiedenis. De Albiceleste kijken Brazilië in de ogen in de finale van de Copa America? Een van de laatste kansen voor Messi om alsnog iets te winnen voor zijn land.

Het wordt alweer de vierde Copa America-finale voor de sterspeler. De vorige drie keer (2007, 2015 en 2016) trokken Messi en co aan het kortste eind. Het ontbreken van prijzen met Argentinië blijft een smetje op het indrukwekkende blazoen van Lionel Messi. Met Argentinië won hij in 2005 het WK U21 en op de Spelen van 2008 pakte Argentinië goud, waarna de grote leegte volgde.

Argentijns bondscoach Lionel Scaloni ziet dan ook hoe van buitenaf de druk op Messi wordt opgevoerd. Zelf deed hij er op de persconferentie alles aan om de druk weg te houden. "Ongeacht het resultaat van de finale, Leo blijft de beste voetballer aller tijden. Of we nu winnen of niet, dat verandert daar niets aan. Hij moet geen enkele trofee meer winnen om dat te bewijzen."

De 34-jarige Lionel Messi, op dit moment clubloos, is bezig aan een erg sterk toernooi. Hij was tot dusver goed voor vier doelpunten en vijf assists in zes wedstrijden op de Copa America. Benieuwd of hij die indrukwekkende statistieken nog wat kan opleuken in de finale tegen het Brazilië van zijn maatje Neymar.