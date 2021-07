🎥 Chaos in Wembley: supporters zonder ticket bestormen stadion

Alles lijkt even te ontsporen rond Wembley...

De voorbije uren zijn er in en rond Londen al verschillende supportersfeestjes geweest door uitzinnige Engelse fans. Maar nu beginnen ze zich ook te misdragen door richting Wembley te trekken. Supporters zonder ticket trekken naar het stadion en hopen binnen te geraken, het doet ons denken aan de bestorming van het Capitool enkele maanden geleden.

šŸšØ | NEW: Steward Fernandinho’s fan trying to get into Wembley without a ticket pic.twitter.com/8GDMRJyxuq — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

šŸšØšŸ™„ | NEW: People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/SOWTDaY7oc — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

šŸšØšŸ™„ | NEW: People swarm into Wembley with no ticket pic.twitter.com/J2m8SPFXOy — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021