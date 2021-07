Italië-Engeland: Is it coming home or is it coming to Rome?

Zondag is het zover: de apotheose. Hét slotakkoord waarna we eindelijk het antwoord weten op de vraag: 'Wie mag zich het beste nationale elftal van Europa noemen?'. In Wembley kijken Engeland en Italië elkaar in de ogen om deze felbegeerde titel in de wacht te slepen.

Italië niet te kloppen

10 november, 2017. Italië verliest van Zweden en gaat niet naar het WK. Nog geen vier jaar later kan het verschil onmogelijk groter zijn… De aanstelling van Roberto Mancini deed een nieuwe wind waaien door La Squadra Azzurra, en dat legde hen geen windeieren. In geen tijd maakte Mancini van een gedateerd elftal een machine, dat ondertussen al 33(!) wedstrijden ongeslagen is. Ook op dit EK zijn ze de meest constante ploeg. Met hun mix van ervaring en talenten wisten ze ook de topmatchen over de streep te trekken. Bovendien won Italië zijn laatste veertien wedstrijden. Is Engeland het volgende slachtoffer in deze indrukwekkende reeks?

Wie stopt de aanvallers?

Beide landen beschikken over een schat aan aanvallend talent. Bij Engeland ligt het zwaartepunt voorin, bij Italië op het middenveld. Maar één ding is zeker: scoren doen ze zo goed als altijd. De laatste keer dat Italië niet tot scoren kwam, was in oktober 2020: toen werd het 0-0 tegen Polen. Sindsdien scoorde La Nazionale vijftien wedstrijden op een rij. Ook de aanvallende weelde van Engeland is bijna ongezien, met steevast invallers om u tegen te zeggen. De resultaten zijn dan ook navenant: de Three Lions slaagden er in hun laatste veertien wedstrijden slechts één keer niet in om te scoren, tegen grote rivaal Schotland eerder in het toernooi. Dat we doelpunten gaan zien, lijkt een zekerheidje.

