Hallucinante beelden: Engelse voetbalfans troepen samen enkele uren voor EK-finale, Marc van Ranst denkt er het zijne van

Dat hoefden we u waarschijnlijk niet te vertellen en wist u ook al. De Engelse fans roepen al weken te pas en te onpas "It's coming home" en zijn ervan overtuigd dat Engeland voor de eerste keer sinds het WK van 1966 nog eens een trofee zullen winnen.

Dat de wedstrijd in Wembley gespeeld wordt, zorgt ervoor dat veel Engelse voetbalfans zondagnamiddag al samengepakt zijn om zich wat in te drinken voor de finale tegen Italië:

šŸ“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ This is Wembley right now. Still 6 hours to go until kick-off.



#ITAENG | #Euro2020Final pic.twitter.com/Vb9y6XuYF8