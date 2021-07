Hele land in rep en roer: ook prins William schaart zich achter Engelse nationale ploeg: "Bring it home"

Is football coming home? Die vraag wordt vanavond beantwoord tijdens de EK-finale tussen Engeland en Italië. In Engeland zijn alvast de meeste hoogwaardigheidsbekleders al naar buiten gekomen met hun steun voor de nationale ploeg.

Eerder liet Engels premier Boris Johnson zich al fotograferen met een Engelse vlag voor zijn ambtswoning op Downing Street 10 en ook Queen Elizabeth had een brief geschreven voor Engels bondscoach Gareth Southgate om hen te steunen in de finale.

Ook prins William heeft nu een boodschap op zijn sociale media gezet om het Engelse team te steunen. "Gareth (Southgate), Harry (Kane, kapitein) en elk lid van de Engelse ploeg, ik wil jullie het allerbeste toewensen voor de wedstrijd van vanavond. (...) Ik kan niet echt geloven dat dit aan het gebeuren is, het is zo spannend. Het hele land staat achter jullie, bring it home", klinkt de boodschap.

Het is alvast een druk sportweekend voor de Duke en Duchess van Cambridge. In London worden namelijk dit weekend ook de finals van het tennistoernooi van Wimbledon gespeeld. Zaterdag zagen William en Kate hoe Barty het enkelspel bij de dames won en onze Elise Mertens de trofee in het dubbelspel mocht optillen.