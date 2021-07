Is Braziliaans bondscoach Tite slechte verliezer? Veel kritiek op Argentijnen na verloren finale Copa America

Het is Brazilië niet gelukt om in eigen land voor de tweede keer op rij de Copa America in de lucht te steken. In de finale bleek eeuwige rivaal Argentinië beter te zijn.

Maar Braziliaans bondscoach TIte was na de wedstijd niet te spreken over de manier waarop de Argentijnen de 90 minuten volmaakten afgelopen nacht. "Argentinië wou niet meer voetballen, de wedstrijd lag constant stil en dat lag zeker niet aan ons. Dit was gewoonweg anti-voetbal van hen", fulmineert TIte. Neymar wordt weleens verweten snel naar de grond te gaan na contact, maar Tite zag het nu vooral bij de Argentijnen. "Duiken, vallen, fouten meekrijgen, dan duurde het lang voor de fout genomen werd... Ze wilden het tempo uit de wedstrijd halen en de scheidsrechter heeft hen daarbij geholpen", was de niet misteverstane boodschap van de bondscoach.