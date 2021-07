Haalt Anderlecht nieuwe spits in Japan? 'Bod uitgebracht op teamgenoot van Thomas Vermaelen'

Volgens de Japanse media hebben zowel Anderlecht als PSV een bod uitgebracht op aanvaller Kyogo Furuhashi van Vissel Kobe. De Japanse international speelt normaal als linksbuiten, maar kan ook centraal uitgespeeld worden. In 20 wedstrijden scoorde hij 14 keer. In vier seizoenen in de J-League scoorde hij 41 keer.

Hij is snel en beweeglijk, het profiel dat Anderlecht zoekt. Hij werd eerder al het hof gemaakt door Groningen en AZ, maar verkoos toen om bij Vissel Kobe te blijven. Deze keer voelt hij zich wel klaar voor een transfer naar Europa.

Kyogo Furuhashi has received offers from PSV and Anderlecht. AZ and Groningen had previously tried to sign the Vissel Kobe forward in 2019, but he agreed to stay on with the J1 side.https://t.co/DsQsTBn0bX