Mbokani naar Koeweit? Dat is momenteel het meest concreet

Het zou een aftocht in mineur worden voor Dieumerci Mbokani. De spits vond in België geen nieuw team en zou nu naar het Midden-Oosten kunnen.

Van Antwerp hoeft hij geen nieuw contractvoorstel meer te verwachten. Brian Priske wil - net als Vincent Kompany - een spits die 90 minuten lang druk kan zetten en dat is de 35-jarige Mbokani niet meer gegeven.

Mbokani is nog op vakantie in Congo en er is interesse vanuit Dubai en Qatar. Maar het meest concreet is een club uit Koeweit, weet Het Nieuwsblad. De spits had nochtans gehoopt dat er zich nog een Belgische club zou melden.