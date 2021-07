Strijder Chiellini met tranen in de ogen: "We zeggen het al een heel toernooi dat er iets magisch in de lucht hing"

We weten niet wat u gaat doen, maar in ons 'dreamteam van het EK' staat sowieso het olijke duo Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini. De twee verdedigers zorgden naast een feilloos toernooi ook voor het peper en zout.

Chiellini sprak na de finale met de pers. Hij moest de tranen nog uit zijn ogen vegen, maar de blijdschap was eorm. "We voelden dat er iets magisch in de lucht hing. We voelen en zeggen dat al het hele toernooi. We verdienen het ook, heel Italië verdient het", klonk het emotioneel.

Chiellini werd tijdens de finale nog uitgelachen op sociale media voor de gele kaart die hij pakte na een serieuze trekfout op Bukayo Saka, maar het was die over-mijn-lijk-mentaliteit die Italië over de streep trok. "We zijn ons eigen voetbal blijven spelen na die vroege achterstand. We domineerden en wilden hier vandaag absoluut winnen. Voor mij was het een geweldige ervaring om hier deel van uit te maken, we kunnen niet wachten om deze titel te vieren met de fans."