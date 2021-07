Ontdekkingen, Fratelli d'Italia, de dubieuze rol van de supporters, regenboogvlaggen en teleurstellingen

Ook op het EK kijken we natuurlijk naar alle wedstrijden. En dus mag u zoals elke speeldag opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie of wat viel ons op dit EK? U komt het hier te weten.

TOP

Al bij al verdiende winnaar

Italië is al bij al een mooie kampioen en misschien ook wel de verdiende winnaar. Een weergaloos EK speelden ze niet, maar dat deed ook eigenlijk niemand.

De centrale as achterin - Donnarumma, Chiellini en Bonucci - stond als een huis en de centrale verdedigers hadden ook in aanvallend opzicht hun waarde, tot en met de finale. Dan kom je al een heel eind. Tot in Rome zo u wil.

Ontdekkingen

Uiteraard kenden we zowat alle spelers voor het EK al, maar met sommigen hebben we toch op een andere manier kennis gemaakt.

© photonews

Damsgaard, Schick, Zuber, Maehle, Hradecky, Isak, Spinazzola, ... Het EK stond bol van de ontdekkingen en van mensen om van te genieten.

Supporters

Voetbal is een feest, toch vooral als het met supporters is. De kolkende sfeer op Wembley tijdens de finale, dat hebben we gemist.

Ook in Rome of Kopenhagen was het een weergaloze sfeer, zelfs al tijdens de groepsfase. We kijken al uit naar post-covidtijden waarin alles weer mogelijk is.

FLOP

Supporters

Al was het toch ook niet al peis en vree. De Engelse supporters hebben zich - niet voor het eerst in hun 'carrière' - opnieuw grondig misdragen.

En na de verloren finale waren er ook nog eens racistische commentaren richting de penaltymissers van dienst. Ook dat is simpelweg verwerpelijk.

© photonews

Regenbogen

Ook verwerpelijk: de manier waarop de UEFA, de Hongaarse politiek en vele anderen omgingen met regenboogvlaggen.

Een scherp statement had kunnen helpen, maar is er eigenlijk nooit gekomen. 'Slappe sjat' en daardoor erg lauwe koffie geserveerd, doodzonde.

Teleurstellingen

De gouden generatie van de Rode Duivels heeft het opnieuw niet gedaan. En dus lijkt het in Qatar binnen anderhalf jaar stilaan de 'laatste kans'.

Ook van Frankrijk werd vooraf veel meer verwacht, terwijl Duitsland ook bezwaarlijk anderhalve goede wedstrijd speelde. Neen, velen dropen teleurgesteld af.