'Ambitieuze club uit 1B gaat shoppen bij Malinwa én Montevideo'

Ook in 1B is er de nodige ambitie van heel wat clubs. En dat heeft ook zo zijn gevolgen op de spelerskernen van 1A, zoveel is duidelijk.

Lommel is al een tijdje op zoek naar een nieuwe goalie en is daarbij uitgekomen bij verschillende pistes, die ze nu bewandelen. Bouzian & Fiermarin Al enkele maanden zien ze wel wat in de jonge Sofiane Bouzian, die bij KV Mechelen op geen kansen meer moest rekenen. Tegelijkertijd weet Het Belang van Limburg dat Cristopher Fiermarin zal gehuurd worden van Montevideo City. Op die manier doen ze bij de Limburgers meteen een dubbelslag in doel.