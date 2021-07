Bayern München heeft plannen met revelatie der Rode Duivels, club is duidelijk

Hij is misschien wel dé revelatie van de Rode Duivels op het EK geweest en ook bij zijn club deed hij het prima. En dus is het niet meer dan logisch dat de grote clubs komen aankloppen.

Afgelopen jaar kwam hij over van Anderlecht naar Stade Rennes voor ongevaar 26 miljoen euro, ondertussen heeft de carrière van de 19-jarige winger een ferme vlucht genomen.

Op het EK was hij tegen de Italianen een lichtpuntje, zijn seizoen in Franse loondienst mocht er met drie goals en zes assists in 45 wedstrijden ook meer dan zijn.

Ten allen prijze

En dus willen ze hem bij Rennes heel graag houden de komende jaren, ondanks interesse van onder meer Bayern München.

De club heeft bij Sky dan ook aangegeven dat hij niet mag vertrekken, tegen geen enkele prijs. Benieuwd in hoeverre de Duitsers zullen doordrukken met die informatie in gedachten.