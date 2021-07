Club Brugge naar Supercup zonder nieuwe namen: waarom paniek nog (lang) niet nodig is

Club Brugge begint zaterdag aan zijn nieuw seizoen met de Supercup tegen KRC Genk. Wie gehoopt had al wat nieuwe namen te kunnen ontdekken, komt ferm bedrogen uit.

De inkomende transfers van Club Brugge tot dusver? Noa Lang en Eduard Sobol. In beide gevallen gaat het echter over een aankoopoptie in een huurdeal, echt nieuw kunnen we beiden dan ook zeker niet noemen op Jan Breydel.

Veel namen passeerden al de revue en de geruchtenmolen, maar tot op heden heeft blauw-zwart nog niets of niemand aangekocht. Nochtans zijn er heel wat posities waar Philippe Clement er graag versterking bij zou willen.

© photonews

Het doel is duidelijk dit seizoen: een nieuwe titel én ook in Europa eens gensters proberen slaan. Daar schuilt natuurlijk ook meteen een deel van het gevaar en/of de logica in dat er op dit moment nog maar weinig is gebeurd in Brugge.

De eerste speeldag van de groepsfase van de Champions League is voorzien op 14 en 15 september. Pas dan moet blauw-zwart dus écht klaar zijn om ook op dat niveau te gaan schitteren en - bij een iet of wat haalbare loting - de top-2 in de poule eens te viseren.

Puzzelen

Het zorgt wel voor de nodige puzzelwerken bij Clement op dit moment. Tegen Genk moet hij bovendien met Sobol, Vanaken en Mignolet nog drie basisspelers missen, waardoor de spoeling vooralsnog redelijk dun is in alle linies.

De komende weken zal het zaak zijn de juiste profielen te koppelen aan de goede namen, teneinde de blauw-zwarte motor zo snel mogelijk te laten aanslaan. Ook vorig seizoen begon Club eerder matig aan het seizoen, maar belette hen dat niet om de titel te pakken.