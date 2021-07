De prognose van de redactie - 15: Cercle Brugge moet deze keer wel een probleemloos seizoen kennen

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag Cercle Brugge op plaats 15: enkel nog een goeie spits...

Prognose

De Vereniging zag spelers als Ugbo, Pavlovic en Biancone vertrekken. Toch drie sterkhouders, maar haalde verdediger Jesper Daland en heeft sinds januari al Kévin Denkey ter beschikking. Samen goed voor zo'n drie miljoen euro.

Veel ploegen in België zullen daar jaloers op zijn, maar Monaco blijft geloven in de Brugse investering. Maar nu willen ze ook wel wat rendement zien van al het geld dat ze er al ingepompt hebben. De kern is zo goed als rond, maar er mag wel nog een vlotscorende spits bij.

Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel hebben ook een hele voorbereiding kunnen afwerken met hun ploeg en het lijkt erop dat ze hoger mogen mikken, maar met de Vereniging is het altijd wat afwachten.

Opvallende transfers

Het is afwachten wat Kévin Denkey gaat brengen. De Togolese aanvaller is nog maar 20, maar zal toch het gewicht van de aanval moeten dragen nu Ugbo er niet meer is. Vorig seizoen scoorde hij twee keer in dertien wedstrijden. Er wordt dus meer verwacht.

Ook is het afwachten of Senna Miangue eindelijk zijn enorm potentieel ten volle gaat benutten. Hij kwam op huurbasis over van Cagliari en de linkse flank wil zijn carrière nu eindelijk op het juiste pad krijgen.

Sterke punten/Vraagtekens

Met Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel heeft de Vereniging een trainersstaf die de Belgische competitie door en door kent én die het verschil kunnen maken. Het aanwezige talent zal moeten werken onder Vanderhaeghe, die inzet hoog in het vaandel draagt. Benieuwd ook of hij Kylian Hazard weer zal opnemen in zijn kern...