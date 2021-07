AS Monaco wil zich versterken met jonge Nederlandse spits

Boadu speelt al sinds 2017 bij de eerste ploeg van AZ. Hij zit er ondertussen aan 38 goals in 88 wedstrijden, dat zijn serieuze statistieken voor een 20-jarige.

AS Monaco are progressing in talks with AZ Alkmaar to sign Myron Boadu. Personal terms set to be agreed with Boadu and his agent Mino Raiola who’s working on the deal. 🇳🇱 #ASMonaco #AZ