Handsspelregel wordt weer aangepast voor komend seizoen: "Doelpunt niet meer automatisch afgekeurd"

Er zijn weinig veranderingen voor volgend seizoen qua spelregels voor volgend seizoen. De enige is die van de handspelregel bij aanvallers.

"De enige grote wijziging zit hem in de regels rond handspel bij aanvallers", legt scheidsrechter Lawrence Visser uit. "Vroeger was het zo dat wanneer er per ongeluk handspel was net voor een doelpunt, dat die goal bijna automatisch werd afgekeurd. Dat is nu veranderd."

Het valt te zien wanneer het handspel gebeurt. "Het woordje onmiddellijk is heel belangrijk. Stel dat er handsbal zit in een aanval en er wordt niet onmiddellijk gescoord, maar er zitten nog een aantal passes tussen bijvoorbeeld; dan wordt het doelpunt niet afgekeurd. Als de doelpuntenmaker onmiddellijk scoort, dan wel."

Verdedigers die de bal tegen de hand of arm krijgen zullen ook niet meer onmiddellijk met een strafschop beboet worden. Er is meer ruimte voor interpretatie, zoals op het EK. “Niet elke aangeschoten bal zal nog een penalty opleveren”, legt scheidsrechtersbaas Bertrand Layec uit. “De scheidsrechter krijgt meer ruimte om de fase te interpreteren en te analyseren. Dat is een interessante evolutie.”

Ook zullen er geen VAR-busjes meer zijn aangezien alles gecentraliseerd wordt in Tubeke.