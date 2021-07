Fiscus zorgt voor nervositeit bij voetbalclubs: "Bij een rechtzaak dreigen celstraffen"

Deze week werd bekend dat de fiscus zich heeft vastgebeten in het dossier 'Propere Handen' en naar aanleiding daarvan 57 onderzoeken heeft gestart naar de voetbalclubs in de hoogste klasse. Dat zorgt voor heel wat nervositeit.

Het gerechtelijk onderzoek loopt stilaan op zijn einde en de fiscus wil de dossiers inzien. Dat zorgt voor extra zenuwachtigheid bij de clubs, want de belastingsdienst kan 7 jaar teruggaan in de tijd.

En wie iets mispeuterde kan niet zomaar een afspraak maken met de fiscus om extra belastingen of boetes te betalen, want dan dreigt er een gerechtelijke procedure omdat ze toegaven iets verkeerd te hebben gedaan. Ze zitten dus gekneld. "Komt er een rechtzaak, dan wordt het dossier van de fiscus toegevoegd aan het gerechtelijke dossier. Maar bij een rechtzaak dreigen celstraffen en kan je ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld", legt Dries Bervoet van De Tijd uit in de Podcast van Sporza.