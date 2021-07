Bossie is en blijft Bossie. Toen Johan Boskamp in de talkshow Veronica Inside de naam van Rodrigo De Paul verkeerd uitsprak, resulteerde dat in hoongelach van Derksen en Van der Gijp. De reactie van Boskamp liet weinig aan de verbeelding over. Vintage Johan Boskamp. Oordeel vooral zelf (vanaf 1:35).





