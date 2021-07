Italiaanse 'groene' tafel beslist: vanaf 2022-2023 geen groene shirts meer in Serie A

We fronsten ook even onze wenkbrauwen en moesten er zeker van zijn dat het geen 1 april was (zeker met de grillen buiten), maar vanaf het seizoen 2022-2023 zullen groene shirts verboden zijn in het Italiaanse voetbal.

Hoewel de regel dus niet komend seizoen van kracht zal zijn, heeft de Lega Serie A wel nu al de beslissing genomen om vanaf het seizoen 2022-2023 groene shirts te verbieden. Daarmee willen ze de verschillende clubs genoeg tijd geven om hun shirts aan te passen. Vooral de televisiebedrijven zouden erom gevraagd hebben. Zij maken zich zorgen dat de groene shirts te veel zullen blenden met het gras waardoor de televisiekijker de spelers niet meer zal kunnen zien. Ook shorts en sokken vallen nu onder de regel. Vooral Sassuolo zal met de handen in het haar zitten. De middenmoter speelt al ettelijke jaren in een groen-zwart thuisshirt. Verder spelen Lazio (foto), Atalanta en Napoli ook al eens in het groen.