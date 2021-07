Sancho reageert na haatberichten: "Aan alle jonge mensen die hetzelfde meemaken: laat je niet doen en blijf je dromen najagen"

Jadon Sancho heeft op zijn Instagram gereageerd op de racistische berichten die hij kreeg na zijn gemiste strafschop in de EK-finale. De bijna nieuwste aanwinst van Manchester United liet zijn hart spreken.

"Ik heb ondertussen een paar dagen gehad om na te denken en ik zit nog steeds met gemengde gevoelens", schrijft Sancho. "Ik wil me graag excuseren bij iedereen die ik heb teleurgesteld. Zo slecht heb ik me in mijn carrière nog nooit gevoeld. Ik kan het amper beschrijven."

"Ik wou de ploeg helpen met mijn strafschop. Ik was klaar om te trappen. Dat zijn de momenten waarvan je droomt als kind. Ik heb al zo vaak penalty's gescoord dus ik koos mijn hoek, maar deze keer lukte het niet. Toch was deze campagne ook positief. De ploeg was ongelooflijk hecht."

We moeten als maatschappij beter doen dan dit

Maar ook de haatberichten kwamen aan bod. "Ik zal niet doen alsof ik dat niet gelezen heb. Jammer genoeg is dat niet nieuw. We moeten als maatschappij beter doen dan dit. Mensen die zulke dingen zeggen, zouden daar verantwoording voor moeten afleggen. Haat zal nooit winnen. Aan alle jonge mensen die hetzelfde meemaken, wil ik zeggen: laat je niet doen en blijf je dromen najagen."

"Ik wil iedereen bedanken die ons wel gesteund heeft. De positieve berichten wegen zwaarder door dan de negatieve. Ik ben trots op dit team en hoe we het land weer hebben samengebracht na 18 moeilijke maanden. We wilden zo graag winnen, maar nu zullen we bouwen richting de toekomst. We komen sterker terug."