Ook Bukayo Saka laat nu van zich horen en richt zich in emotioneel pleidooi tot Instagram, Twitter en Facebook

Ook Bukayo Saka heeft nu van zich laten horen over de berichten die hij kreeg na zijn gemiste strafschop in de EK-finale. De jonge aanvaller van Arsenal schreef een emotionele brief op zijn sociale media.

"Ik heb social media een paar dagen verlaten om tijd te spenderen met mijn familie en na te denken over wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen. Met dit bericht wil ik laten weten hoe dankbaar ik ben voor alle liefde die ik heb mogen ontvangen. Ik voel dat ik iedereen moet bedanken die mij gesteund heeft." "Aan de sociale media platforms Instagram, Twitter en Facebook. Ik wil niet dat een kind of volwassene de hatelijke en kwetsende berichten moet ontvangen die Marcus en Jadon deze week hebben ontvangen. Ik wist meteen wat voor soort haat ik op het punt stond te ontvangen en het is een trieste realiteit dat jullie krachtige platforms niet genoeg doen om deze berichten te stoppen." "Er is geen plaats voor racisme of haat van welke aard dan ook in het voetbal of in welk deel van de samenleving dan ook en voor de meerderheid van de mensen die samenkomen om de mensen die deze berichten verzenden aan te spreken, door actie te ondernemen en deze opmerkingen aan de politie te melden." Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door God’s Child 😇 (@bukayosaka87)