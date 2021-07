Officieel: Sebastiaan Bornauw maakt knappe transfer naar Wolfsburg: "Heeft naam gemaakt in de Bundesliga"

Sebastiaan Bornauw speelt de komende seizoenen voor VFL Wolfsburg, dat vorig seizoen op de vierde plaats finishte in de Bundesliga. De ex-speler van Anderlecht gaat na twee seizoenen bij Keulen aan de slag bij de club van Aster Vranckx en Koen Casteels.

De 22-jarige centrale verdediger ondertekende bij Die Wölfe een contract tot medio 2026. Bornauw zal bij Wolfsburg met het rugnummer 3 spelen. Volgens diverse Duitse media zou de transfersom kunnen oplopen tot zeventien miljoen. Ook Anderlecht vaart goed bij deze knappe transfer: de Brusselaars bedongen immers een doorverkooppercentage bij Bornauws transfer naar Keulen.

"Dankzij zijn sterke en contstante prestaties in de Bundesliga heeft Bornauw naam gemaakt. Wij zijn als club onder de indruk van zowel zijn voetballende kwaliteiten als zijn mentaliteit en instelling. Hij is de speler die we erbij wilde hebben in onze defensie en zijn opgetogen dat hij voor Wolfsburg koos", reageerde sportief directeur Marcel Schäfer op de komst van Bornauw.

"Dit is een grote kans voor mij. Ik zie het als de volgende stap in mijn carrière, waarin ik me verder wil blijven ontwikkelen", gaf de tweevoudige Rode Duivel aan op de webstek van Wolfsburg.