Cristiano Ronaldo heeft een opvallende plek in het trainingscomplex van FC Barcelona

Cristiano Ronaldo heeft een opvallende plek om het trainingscentrum van Barcelona. Hij moet namelijk waarschuwen voor het gevaar van Covid-19.

De Catalaanse grootmacht plaatste onlangs een foto vanuit het Ciutat Esportiva Joan Gamper. Op de achtergrond is een AS-nieuwsbericht te zien met de volgende nieuwskop: "Cristiano Ronaldo test positief op coronavirus en kan niet meedoen tegen Barcelona." De genoemde Spaanse sportkrant ontdekte dat het artikel al geruime tijd in A4-formaat in de kleedkamer hangt.



Ronaldo verklaarde zich destijds 'goed en gezond' te voelen, maar moest desondanks meerdere wedstrijden missen door een besmetting. Volgens de Spaanse sportkrant wil FC Barcelona met dit nieuwsbericht benadrukken dat iedereen besmet kan worden met corona en dat de voorzorgsmaatregelen daarom noodzakelijk is.



Er hangen meer informatieve teksten op het bord. "Maar de informele poster over Ronaldo wekt natuurlijk de meeste aandacht, want het gebeurt niet iedere dag dat je voormalige aartsrivaal nu precies in hetzelfde schuitje zit als het aankomt op het vermijden van de risico's die de pandemie met zich meebrengt", zo weet de krant.