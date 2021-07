Saelemaekers krijgt er een nieuwe ploegmaat bij: AC Milan haalt verdediger bij Monaco

AC Milan heeft er een nieuwe verdediger bij. Het gaat om Fodé Ballo-Touré, die overkomt van AS Monaco. Hij tekende een contract voor vier seizoenen bij de Rossoneri.

De 24-jarige verdediger kreeg zijn opleiding bij PSG, waarna hij in 2017 naar Lille verhuisde. Hij maakte er zijn debuut en speelde er 47 matchen in anderhalf seizoen. In januari 2019 verhuisde hij naar AS Monaco, met wie hij 74 wedstrijden speelde.

Fodé verzamelde 8 interlands met het Franse U21-team, met wie hij het UEFA European U21 Championship 2019 speelde. Fodé, van Senegalese afkomst, debuteerde in maart 2021 bij het Senegalese nationale team en verzamelde 4 caps.