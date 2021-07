🎥 Anderlecht neemt op prachtige manier afscheid van Sambi Lokonga: "Ik ben een mauve voor het leven"

12 jaar was Sambi Lokonga actief in de jeugdopleiding van Anderlecht. Dan doet een vertrek uit de club van je hart wel iets. "Ik verhuis vandaag van de ene grote club naar een andere", zegt Sambi op de officiële webstek van paars-wit na zijn transfer naar Arsenal.

"Ik ben fier op deze nieuwe stap, maar ook triest dat ik RSCA verlaat. Ik wil jullie bedanken voor alle liefde die ik hier altijd heb gekregen. Ik ben een mauve voor het leven." Ook Anderlecht dankte zijn jeugdproduct met een heerlijk uitzwaaifilmpje.

All the best, Albert. Mauve à vie. 🟣⚪ #MadeInNeerpede https://t.co/6rjtMZXyvA pic.twitter.com/wj8qSK4PFw