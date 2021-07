Is Standard klaar voor de competitiestart? "We zijn op de goede weg, we evolueren op alle domeinen"

Zaterdagnamiddag heeft Standard zijn oefencampagne afgesloten met een spektakelstuk. Tegen het Franse Rennes werd 3-3 gelijkgespeeld.

"De spelers hebben het systeem goed ingevuld en de intensiteit was er", blikt Leye terug op de wedstrijd. "Sommige spelers zaten er in de warme temperaturen door na een uur, maar alles bij mekaar, was het positief. We zijn op de goede weg. Iedereen denkt aan het collectief en dat is de basis. Er is karakter, goesting en solidariteit."

Standard leidde in deze partij met 3-0, maar dan pakte Al Dakhil rood. "Alle jongeren maken wel eens fouten in de voorbereiding. Beter in een vriendschappelijke wedstrijd dan in de competitie. We moeten geduld tonen met de jeugd. Ik wil dat er een gezonde concurrentie heerst." Al rekent Leye nog op versterking, toch? "Elke speler die wil spelen voor de ploeg, is welkom."

"We zitten nog met een aantal afwezigen", antwoordt Leye op de vraag of Standard klaar is voor de competitiestart. "Wat ik een uur lang tegen Rennes gezien heb: dat was zeer goed. We zullen dit seizoen moeilijkheden kennen. Op dat moment moeten we solidair blijven."

Het allerbeste Standard in het eerste weekend van de competitie verwachten is dus misschien wat t e veel gevraagd. "Er is geen enkele ploeg die volledig klaar is op de eerste speeldag. Je hebt vier-vijf speeldagen nodig om in het ritme te komen. Als ik vergelijk met onze eerste oefenmatch, kan ik zeggen dat we evolueren op alle domeinen."