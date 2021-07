Ook de tegenstanders van KAA Gent en Anderlecht in de derde voorronde Conference League zijn bekend

Racing Genk had vanmiddag geen geluk bij de loting en moet voorbij Shakhtar Donetsk in de derde voorronde van de Champions League. Anderlecht en KAA Gent kennen nu ook hun tegenstander in het nieuwste en kleinste broertje van het kampioenenbal.

AA Gent moet eerst nog de tweede voorronde overleven tegen Valerenga en dan wacht de winnaar van het treffen tussen Rigas FS en Puskas Akademia. Rigas is de nummer twee uit Letland en Puskas de runner-up in de Hongaarse competitie. Anderlecht mag meteen starten in de derde voorronde en het treft daarin de beste uit het duel tussen Universitatea Craiova en KF Laçi. Die eerste eindigde derde in Roemenië terwijl KF Laçi de nummer vier was in Albanië. Zonder meer een haalbare kaart dus voor onze Belgische vertegenwoordigers in de Conference League.