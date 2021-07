De Prognose van de redactie- 4. De uitdaging van KRC Genk: (nakend) vertrek van Paul Onuachu opvangen

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: Racing Genk, dat na een fenomenaal seizoenseinde torenhoge ambities koestert.

Prognose

Afgelopen seizoen werd er voor Genk een met downs, maar vooral met heel wat ups. Met bekerwinst en plaats twee in de competitie, na een schitterende zestien op achttien in de Champions' play-offs, werd het een historische jaargang voor KRC Genk.

De honger is niet gestild in de Luminus Arena. Daags voor de Supercup stelden John van den Brom en Dimitri De Condé openlijk dat de landstitel voor komend seizoen dé ambitie moest zijn.

Opvallende transfers

Simen Jukleröd werd in de winter al vastgelgd. Met zijn ervaring en kennis van de competitie is de Noor een aanwinst voor het jeugdige KRC Genk, al heeft hij nog tijd nodig. Een half seizoen zonder wedstrijd bij Antwerp laat voorlopig nog zijn sporen na bij de Noorse linksachter.

Met Mike Trésor haalden de Genkenaars een jonge Belg naar Limburg. De belofteinternational liet al flitsen van zijn talent zien en heeft alles in zich om tot een smaakmaker uit te groeien in de Jupiler Pro League. Carel Eiting, gevormd door Ajax, moet Van den Brom een extra optie en een surplus aan voetballend vermogen bezorgen.

Mujaid Sadick kwam over van Deportivo La Coruna. Met zijn komst anticipeerde Genk op een vertrek van Jhon Lucumi, die de tijd rijp acht om de stap hogerop te zetten. Het blijft voorlopig opvallend stil rond de Colombiaanse verdediger. Al baart vooral het (nakende) vertrek van Paul Onuachu zorgen. Een echte vervanger voor de Gouden Stier werd nog niet gevonden, al lijkt een deal met Iké Ugbo, die vorig jaar bij Cercle Brugge indruk maakte, stilaan rond.

Sterke punten/vraagtekens

En laat net dat de grootste uitdaging voor John van den Brom en co zijn: hoe wordt het vertrek van Onuachu opgevangen? Los van zijn statistieken -35 doelpunten in 41 wedstrijden vorig seizoen-, bleek de boomlange Onuachu onmisbaar in het spelsysteem van Genk. Met zijn lengte en balvastheid was hij de kapstok in het spel van de bekerwinnaar, waarvan spelers als Ito en Bongonda maar wat graag profiteerden.

Wie ook de vervanger van Onuachu zal worden, Genk zal haar manier van voetballen danig moeten aanpassen. Een niet te benijden klus voor John van den Brom, die ook in Europa geen mal figuur wil slaan. Te beginnen met de voorronde van de Champions League tegen Shakhtar Donetsk.

Voorts is het zoals steeds uitkijken naar de jonge talenten van Racing Genk. Maarten Vandevoordt begint voor het eerst als onbetwiste nummer één aan het seizoen. Raspaardje Luca Oyen is intussen ook weer een jaartje rijper en zou stilaan ook meer van stal moeten worden gehaald.