Lamkel Zé is de pedalen helemaal kwijt en komt met fors dreigement

Het gaat van kwaad naar erger met Didier Lamkel Zé bij Royal Antwerp FC. De Kameroener dreigt nu ook met de Wet van '78.

Didier Lamkel Zé werkt zich meer en meer in nesten bij The Great Old. De Kameroener heeft nog een contract tot 2023 maar wil koste wat kost vertrekken.

Op sociale media deelde hij dinsdagavond nu ook berichtjes waarin hij dreigt om heel binnenkort de Wet van ‘78 toe te willen passen.

Als hij dat doet moet hij zijn contract dat nog twee jaar loopt afkopen, maar dat kost hem waarschijnlijk ontzettend veel geld.

Volgens de regionale televisiezender ATV zou hij voorlopig op non-actief geplaatst zijn na een nieuw incident in de kleedkamer.