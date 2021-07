Wat kan Standard betekenen? "Ze doen het niet op de goede manier" en "Dat krijg je op Sclessin niet verkocht"

Volgens Jacky Matthijsen staat Standard opnieuw voor een heel moeilijk seizoen. Dat wordt door één belangrijke factor beïnvloed.

Jacky Matthijsen ziet het seizoen niet succesvol worden voor de ploeg van Mbaye Leye. “Het trekt de kaart van de jeugd, maar niet op de goede manier waarop het dat vroeger deed”, zegt Matthijsen bij HBVL. “Toen had je met Defour, Fellaini en Witsel jongens die je club twee à drie jaar naar een hoger niveau brachten en die je vervolgens doorverkocht. Nu komt het over alsof ze zelf de markt opgaan om hun talenten na één jaar alweer te verkopen.”

Daar is volgens Matthijsen maar één reden voor. “Alles heeft te maken met het tekort aan centen waar Standard mee worstelt. Het is meer een gewone middenmoter geworden in plaats van een potentiële topploeg. Die realiteit moet men onder ogen komen. Het zal een aantal jaren duren vooraleer dat anders is.”

Zelfs verrassen in de eerste wedstrijden hoort volgens Matthijsen niet tot de mogelijkheden. “Standard heeft zeker een aantal gasten met potentieel. Alleen zullen de mensen in Luik niet tevreden zijn met vechten om de achtste of negende plaats. Dat krijg je misschien bij Zulte Waregem uitgelegd, maar op Sclessin krijg je dat niet verkocht. Ik betwijfel of ze klaar zijn voor de competitiestart. Een vaste as en een stramien ontbreken. Er is weinig waar je op kunt voortbouwen.”