Charleroi wacht al bijna een maand op aankomst van nieuwkomer

Sporting Charleroi maakte eind juni de komst van een Algerijnse middenvelder bekend, en die staat nu pas op het punt om aan te sluiten bij de club. Alhoewel, ook nu zal het bestuur nog even geduld moeten uitoefenen.

Adem Zorgane tekende eind juni een contract op Mambourg, maar volgens La Dernière Heure zijn de administratieve formaliteiten pas net in orde gebracht. Er zal nu voor de Algerijnse middenvelder een vlucht gezocht worden. Door de heersende coronacrisis is dit toch nog een lastigere opgave dan dat men in eerste instantie dacht. Men verwacht dat hij nu snel aanwezig zal zijn op het trainingsveld.

De 21-jarige middenvelder komt over van Paradou AC, waar hij in totaal 86 wedstrijden speelde. Daarin was Zorgane goed voor 6 doelpunten en 9 assists. Zaterdag begint Charleroi alvast aan het nieuwe seizoen met een busreis naar KV Oostende.