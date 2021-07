Blauw-zwarte kassa rinkelt: Club Brugge ziet Kossounou vertrekken naar Bundesliga en ontvangt recordbedrag

De kassa rinkelt bij Club Brugge. Het ziet zijn verdediger Kossounou verkassen naar de Bundesliga. Een transfer die blauw-zwart een heel pak centen gaat opleveren. Bayer Leverkusen, de nieuwe ploeg van Kossounou, betaalt voor de Ivoriaan bijna dertig miljoen euro.

Verschillende media berichtten over het vertrek van Odilon Kossounou. Na over te komen van het Zweedse Hammarby in 2019 ontpopte die zich tot een echte sterkhouder in het Jan Breydelstadion. In januari zette hij nog zijn handtekening onder een contract tot 2024.

Leverkusen dringt aan

Ondanks een contract dat nog meerdere jaren liep, bleef door zijn goede prestaties de belangstelling uit het buitenland concreet. Leverkusen, de nummer zes van vorig seizoen uit de Bundesliga, bleef aandringen en heeft zijn slag thuisgehaald.

Dat laatste kan ook gezegd worden van Club Brugge: dat doet door de verkoop van Kossounou goede financiële zaken. Het zou bijna dertig miljoen euro ontvangen: een recordbedrag voor de Belgische landskampioen. Die zou overigens op het punt staan om Stanley Nsoki over te nemen van Nice.