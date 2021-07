De prognose van de redactie - 3: Anderlecht moet met spits meteen in de roos schieten en jeugd moet volgende stap zetten

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag op 3: Anderlecht, het leven na Lukas Nmecha.

Prognose

Is Anderlecht op drie zetten te optimistisch? Misschien wel. U mag niet vergeten dat de problemen bij paars-wit nog altijd niet opgelost zijn. Het transferbudget is zeker niet meer wat het vroeger was en de kaart van de jeugd zal blijven getrokken worden. Kana is niet de vervanger van Lokonga, maar meer een concurrent voor Cullen.

Sleutelpositie één is vandaag dan ook opgelost: Kristoffer Olsson, een 26-jarige Zweedse international, moet het verbindingsstuk tussen verdediging en aanval worden. Een dikke transfer, die zo'n 4 miljoen euro moet gekost hebben.

© photonews

Sleutelpositie twee ligt wel nog open. Anderlecht heeft iemand nodig die wat présence heeft in de box. Jongens als Verschaeren, El Hadj en Amuzu mogen technisch sterk zijn en heel wat diepgang hebben, maar ze worden in de zestien omvergelopen door verdedigers die twee koppen groter zijn. Zo word je al snel voorspelbaar. Als er geen ruimte gegeven wordt, gaat Anderlecht het zoals vorige seizoenen weer bijzonder moeilijk hebben om te scoren.

De nieuwe spits mag snel verwacht worden. Een vermoeiende inhaalrace zoals vorig seizoen willen ze nu wel vermijden. De wederopbouw naar topclub moet blijven progressie maken.

Opmerkelijke transfers

Dan komen we eerst en vooral uit bij Benito Raman. De 26-jarige pocketaanvaller moet Anderlecht meer diepgang geven. Iemand die niet naar de bal komt, maar de ruimte zoekt. En dan wordt het de taak van El Hadj en Refaelov om de bal daar te krijgen.

De Israëliër is de tweede opvallende transfer. 35 jaar al en de vraag blijft hoe Kompany hem in zijn systeem gaat inpassen. Kompany wil druk zetten van aanval tot verdediging, maar is Refaelov daartoe in staat? Zeker in een 4-2-2-2-systeem. Daarbij moeten de centrale mensen immers ook de flanken gaan afdekken.

© photonews

Met Wesley Hoedt heeft Anderlecht in principe wel de verdediging versterkt. Hij is een leider en schrikt er niet voor terug om eens aan de boom te schudden. De kleedkamer mag zich alvast aan een paar tirades verwachten als de mentaliteit niet naar de norm van de Nederlander is. Sambi Lokonga vertrok naar Arsenal, Anderlecht haalde met de Zweed Olsson een vervanger in huis.

Sterke punten/vraagtekens

Anderlecht zou met de transfers die ze al gedaan hebben zeker meer onvoorspelbaar moeten worden. Maar veel hangt af van de spits die ze nog zullen binnenhalen. Dat moet een schot in de roos zijn. Iemand die zowel verdedigers aan de praat kan houden als doelpunten scoren. Daarom nemen ze er ook hun tijd voor.

De vraag is of Ait El Hadj dit seizoen zich nog verder ontwikkelt. Hij heeft alles in zich om het creatieve brein van de ploeg te worden. En of Verschaeren en Amuzu nu toch de volgende stap zetten. Zij moeten beslissender worden. De statistieken moeten serieus omhoog. En wat met Ashimeru? Die heeft in de voorbereiding nog geen al te grootse dingen laten zien.

Anderlecht zit ook niet te dik in de vleugelverdedigers. Murillo en Mykhaylichenko hebben voorlopig allen Sardella en Mehssatou als concurrenten. En die laatste lijkt nog niet echt klaar voor het grote werk... Toch nog wel wat vraagtekens dus.