Leicester-Belg is het bankzitten beu: terugkeer naar Serie A lonkt

Dennis Praet zit in een moeilijke periode bij Leicester City. Hij slaagt er maar niet in om voldoende speelminuten te verzamelen en moet zich er voornamelijk tevredenstellen met een rol als invaller. De Rode Duivel wordt ongeduldig en zou weleens kunnen vertrekken uit Engeland.

Volgens The Sun zou Dennis Praet aan de club hebben meegedeeld dat hij niet opnieuw een jaar op de bank wil spenderen. Vorig seizoen kwam hij in de Premier League nauwelijks 15 keer in actie. Ook nu ziet het er niet meteen goed uit voor de 27-jarige middenvelder.

Want Praet slaagde er de voorbije twee seizoenen niet in om concurrenten -en absolute sterkhouders- Youri Tielemans en Wilfred Ndidi naar de bank te verwijzen. Daarnaast versterkte Leicester City zich onlangs met de komst van de 22-jarige Boubakary Soumare (ex-Lille).

De toekomst van de ex-Gouden Schoen lijkt dus niet meer in het King Power Stadium te liggen. Volgens Engelse media zou hij mogen vertrekken, een terugkeer naar de Serie A behoort alvast tot één van de mogelijkheden. In het verleden was hij actief bij Sampdoria.