OFFICIEEL: ex-speler van KAA Gent en Moeskroen gaat definitief in de Bundesliga aan de slag

Deze keer is Taiwo Awoniyi's avontuur bij Liverpool definitief voorbij. De Nigeriaanse aanvaller had in 2015 getekend voor de Reds, maar hij droeg nooit het Liverpool-shirt in een officiële wedstrijd. Hij gaat naar Union Berlin, waar hij vorig seizoen al aan werd uitgeleend.

Taiwo Awoniyi werd eerst in Europa uitgeleend aan Frankfurt en NEC Nijmegen voordat hij de overstap maakte naar de Pro League waar hij speelde voor Excel Mouscron (47 wedstrijden, 21 doelpunten) en KAA Gent (22 wedstrijden, drie doelpunten). Hij verhuisde toen naar Mainz voordat hij bij Union Berlin kwam waar hij 5 doelpunten maakte en 4 assists gaf in 22 wedstrijden vorig seizoen.