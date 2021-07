📷 Supporters van PSG zien Franse sterspeler liever niet naar hun club komen: "We willen jou hier niet"

De supporters van PSG zien Paul Pogba liever niet naar de Franse topclub komen. Enkele supporters hebben volgens RMC Sport namelijk spandoeken opgehangen aan het stadion van PSG. Daarop is te lezen dat Pogba niet moet komen.

"Pogba, je zou moeten luisteren naar jouw moeder. Zij wilt jou hier niet en wij willen jou hier ook niet", staat er op de spandoeken. Het is dus nog niet duidelijk of er effectief een transfer van Pogba naar PSG zal komen.

PSG fans’ message to Pogba 😬



"Pogba you should listen to your mother, she doesn’t want you here. Neither do we!" [@RMCsport] pic.twitter.com/onUn88uHzK