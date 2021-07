🎥 Adnan Januzaj klaar voor competitiestart: Rode Duivel opnieuw trefzeker

Adnan Januzaj lijkt volledig klaar voor het nieuwe seizoen. De Rode Duivel liet tijdens de voorbereiding al meermaals van zich horen met onder meer een pareltje tegen Huesca. Ook in een nieuwe oefenpot speelde hij een ijzersterke wedstrijd.

Real Sociedad oefende zaterdag tegen reeksgenoot Deportivo Alavés. De 26-jarige Brusselaar begon in de basis en had nauwelijks acht minuten nodig om de netten opnieuw te doen laten trillen. Adnan Januzaj is deze voorbereiding enorm trefzeker. Uiteindelijk won zijn ploeg de oefenwedstrijd met 3-1.

Het voormalig wonderkind speelt deze voorbereiding dus op niveau. De flankaanvaller liet mooie dingen zien en dolde zelfs even met zijn tegenstanders. Hij heeft er duidelijk zin in. De Basken spelen 15 augustus hun eerste competitiewedstrijd tegen niemand minder dan FC Barcelona.