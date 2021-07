🎥 Mogelijke Belgische vervanger voor Koussounou scoort in eerste oefenduel voor Juventus

Koni De Winter, amper 19 jaar oud, werd bij Juventus in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen in de basiself gedropt. Hij bedankte al na enkele minuten met een goal.

De verdediger werd eerder genoemd als mogelijke opvolger voor Odolon Kossounou, die deze week bij Club Brugge vertrok richting Leverkusen.

Toch zou De Winter een overstap naar de Belgische kampioen niet zien zitten. Hij lijkt erop dat hij voluit zijn kansen krijgt bij Juventus.

5’ | ⚽️ | GOAL! De Winter fires home to hand us an early lead. #JuveCesena (1-0) #ForzaJuve