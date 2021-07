OSC Lille wil nu ook jonge landgenoot uit Duitsland wegplukken

De voorbije weken toonde OSC Lille plots interesse in heel wat landgenoten. Eerst verscheen Hugo Siquet op het verlanglijstje, nadien informeerde de Franse kampioen ook naar de diensten van Matz Sels. Daar blijft het niet bij, want nu trekken ze aan de mouw van een derde landgenoot.

Volgens Bild staat de Noord-Franse club op het punt om Amadou Onana weg te plukken bij Hamburg. Ze volgen de 19-jarige Belg al een tijdje en hadden reeds een mondeling akkoord met de speler zelf. Dankzij een prijskaartje van zes miljoen euro lijken ze nu ook zijn werkgever overtuigd te hebben.

De defensieve middenvelder staat gekend als een toptalent. Vorig seizoen verliet hij de jeugdacademie van Hoffenheim voor het eerste elftal van Hamburg. In zijn debuutseizoen voor de Duitse traditieclub maakte Onana meteen indruk.

Vorig jaar kwam de Belgische jeugdinternational 25 keer in actie in de Duitse tweede klasse, daarin was hij goed voor twee doelpunten.