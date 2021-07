📷 Kossounou verschijnt voor het eerst op training bij nieuwe club: "Rood-zwart staat je goed"

Maandagmiddag trok de 20-jarige nieuwkomer voor het eerst het trainingsplunje van Bayer Leverkusen aan. De club deelde enkele foto’s van hun zomeraanwinst, die met een brede glimlach op het oefenveld verscheen: “Rood-zwart staat je goed Odilon!”

De Ivoriaan verliet na 55 wedstrijden het Jan Breydelstadion, maar levert Club Brugge wel een pak centen op. De Duitse topclub betaalde bijna dertig miljoen euro voor het goudhaantje. Hij heeft nu nog drie weken om zich aan te passen. Op 14 augustus start voor Leverkusen het nieuwe Bundesliga-seizoen met een verplaatsing naar Union Berlin.

First training ✅🙌



⚫ and 🔴 looks good on you, Odilon! 😎 pic.twitter.com/LMcAxqR0AU